В Кузбассе партии репчатого лука и томатов из Казахстана успешно прошли фитосанитарный контроль

23 декабря 2025 года на территории Кемеровской области – Кузбасса инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз из Республики Казахстан 60 т подкарантинной продукции, ассортимент которой составили лук репчатый свежий (44 т) и томаты свежие (16 т).

Для подтверждения фитосанитарной безопасности партии прошла исследования в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В результате наличие всех необходимых товаросопроводительных документов и отсутствие в продукции карантинных вредных организмов стали основаниями для успешного оформления актов карантинного фитосанитарного контроля (надзора), дающих право на дальнейшую реализацию.