12 октября Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора объявлено предостережение юридическому лицу из города Новокузнецка Кемеровской области — Кузбасса за непогашение в установленный срок эВСД.

В ходе анализа данных в компоненте «Меркурий» установлено, что ООО «Рестораны Отели Системы и Технологии», которому принадлежит кафе-пекарня «Лакомка» в г. Новокузнецк, не осуществляет гашение эВСД в срок, установленный ветеринарными правилами. На 12 октября 2026 года организацией не погашено порядка 9,1 эВСД.

Несвоевременное гашение говорит о том, что кафе-пекарня осуществляет приёмку продукции без учёта наличия ветеринарных сопроводительных документов и не контролирует ветеринарно-санитарную безопасность поставляемой пищевой продукции. Кроме того, это ведет к потере прослеживаемости товаров.

Всего с начала года ведомством в Кемеровской области — Кузбассе за несвоевременное погашение эВСД вынесено 94 предостережения.