В Кузбассе росгвардейцы обеспечили безопасность матча региональной команды на Чемпионате России по бенди

В Кемерове в ледовом дворце «Кузбасс» состоялся очередной хоккейный матч чемпионата России мужской Суперлиги по хоккею с мячом между командами «Кузбасс» и московским «Динамо».

Безопасность проведения спортивного состязания обеспечили сотрудники вневедомственной охраны и ОМОН «Рубеж». Росгвардейцы оказывали содействие в охране правопорядка на стадионе, прилегающей к ледовому дворцу территории, а также обеспечили безопасность на пропускном пункте.

Нарушений в ходе массового спортивного мероприятия не допущено. Около двух тысяч болельщиков наблюдали за напряженной борьбой хоккейных команд.

Фото: Росгвардия