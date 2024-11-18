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В Кузбассе росгвардейцы обеспечили безопасность матча региональной команды на Чемпионате России по бенди

В Кемерове в ледовом дворце «Кузбасс» состоялся очередной хоккейный матч чемпионата России мужской Суперлиги по хоккею с мячом между командами «Кузбасс» и московским «Динамо».

Безопасность проведения спортивного состязания обеспечили сотрудники вневедомственной охраны и ОМОН «Рубеж». Росгвардейцы оказывали содействие в охране правопорядка на стадионе, прилегающей к ледовому дворцу территории, а также обеспечили безопасность на пропускном пункте.

Нарушений в ходе массового спортивного мероприятия не допущено. Около двух тысяч болельщиков наблюдали за напряженной борьбой хоккейных команд.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
18/11/2024
Спорт
Кемерово
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