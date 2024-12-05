В Кузбассе Россельхознадзор подвел итоги деятельности в области семеноводства за 11 месяцев 2024 года

С января по ноябрь 2024 года в Кузбассе специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели 185 мероприятий в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений. В том числе 117 контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом в форме наблюдения за соблюдением обязательных требований и выездных обследований, а также 68 профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда от хозяйственной деятельности контролируемых лиц. Мероприятия проводились в отношении предприятий, осуществляющих производство и реализацию семян для сельхозпроизводителей (зерновые, зернобобовые и масличные культуры, овощные культуры), а также организаций, осуществляющих реализацию семян как в розницу, так через сетевые гипермаркеты.

Для этого государственные инспекторы ведомства проводили анализ сведений, содержащихся в информационной сети «Интернет», обследовали торговые помещения при реализации семенного материала, а также производственные посевы сельскохозяйственных растений в целях выявления в них генно-инженерно-модифицированных организмов.

Проконтролировано более 717 партий семян и посадочного материала, из которых в 80 выявлены нарушения обязательных требований Федерального закона «О семеноводстве». Чаще всего на тарной этикетке семян овощных культур отсутствовало ботаническое наименование сельскохозяйственного растения на латинском языке. Но также встречались пакетики семян, на этикетках которых отсутствовали сведения о производителе семян, номере партии, дате упаковки (месяц, год), массе (в граммах) или количестве (в штуках) семян сельскохозяйственных растений.

В качестве превентивной меры Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора объявлено 52 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере семеноводства.

Стоит отметить, что в рамках профилактической работы особое внимание специалисты ведомства уделяют профилактическам визитам, которые проводятся в форме беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица, в том числе по видеосвязи, а также консультированию и письменному информированию хозяйствующих субъектов.

В этой связи Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора информирует, что с 1 сентября 2024 вступила в силу статья 21 Федерального закона № 454-ФЗ «О семеноводстве», согласно которой юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области семеноводства сельскохозяйственных растений, а также ввоз семян сельскохозяйственных растений в Российскую Федерацию и вывоз семян сельскохозяйственных растений из Российской Федерации, научные организации и образовательные организации высшего образования, которые проводят научные исследования в области семеноводства и селекции, обязаны зарегистрироваться в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости семян сельскохозяйственных растений (далее – ФГИС «Семеноводство») и представлять в ФГИС «Семеноводство» достоверные и полные сведения и информацию об обращении и производстве семян сельскохозяйственных растений.