В Кузбассе Россельхознадзор предостерег собственников зарастающих пахотных земель в границах Кемеровского района

Зарастание трех земельных участков совокупной площадью 1,8 га было выявлено инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора 3 апреля 2025 года в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований на землях сельскохозяйственного назначения в границах Кемеровского района Кемеровской области – Кузбасса.

Так, фактами, подтверждающими неиспользование сельхозугодий, стало зарастание древесной растительностью (разновозрастные деревья березы, тополя высотой до 5 м), что, в свою очередь, является нарушением обязательных требований Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

В этой связи, 11 апреля 2025 года гражданам, в пользовании которых данные участки находятся на праве общей долевой собственности, ведомством объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено провести мелиоративные мероприятия по расчистке земель от древесной растительности в соответствии с проектом мелиорации земель, по восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние пригодное для сельскохозяйственного использования.