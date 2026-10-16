В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на 900 т рапса

9 октября 2026 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении декларации на партию рапса урожая 2025 года, оформленной с нарушением процедуры обязательного подтверждения соответствия.

Так, при декларировании 900 т рапса, предназначенного на пищевые цели, выявлено, что протоколы испытаний содержат результаты исследований на остаточные количества 8 действующих веществ. Однако в разделе «Применение ПАТ» ФГИС «Сатурн» отсутствуют сведения о применении пестицидов в 2025 году со стороны сельхозтоваропроизводителя. Это делает невозможным подтверждение достоверности и полноты сведений о применённых препаратах, как того требует приложение 6 ТР ТС 015/2011.

Кроме того, по данным ФГИС «Зерно», валовый сбор рапса урожая 2025 года у предпринимателя составил 530 тонн. При этом декларация оформлена на 900 тонн, что превышает объём произведённой продукции.

Таким образом, партия рапса не прошла подтверждение соответствия требованиям безопасности, установленным техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из Юргинского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства декларация о соответствии признана недействительной, а нарушителю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено: — изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874; — при декларировании соответствия продукции (зерна) требованиям технических регламентов проводить процедуру оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» в соответствии с заявленной продукцией.