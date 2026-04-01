В Кузбассе Россельхознадзор с помощью ФГИС «Зерно» выявил нарушения при оформлении документов на семена подсолнечника и рапса

14 апреля 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в ходе анализа данных ФГИС «Зерно» выявили 9 фактов нарушений при оформлении товаросопроводительных документов на партии семян подсолнечника и рапса (кользы), предназначенных для переработки.

В первом случае юридическое лицо допустило нарушение требований при формировании партий семян подсолнечника. При оформлении товаросопроводительных документов в графу «потребительские свойства партии» было внесено значение «влажность», которое не соответствует требованиям ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические условия».

Во втором случае выявлено нарушение при оформлении партии рапса. При оформлении партии типа 2 была указана родительская партия типа 1, что противоречит положениям ГОСТ 10583-73 «Рапс для промышленной переработки. Технические условия».

При оформлении во ФГИС «Зерно» товаросопроводительного документа (СДИЗ) на партию зерна для реализации, приёмки, отгрузки или перевозки по территории Российской Федерации сведения о потребительских свойствах партии зерна или партии продуктов переработки зерна должны вноситься только по результатам проведённых лабораторных исследований. При этом недопустимо указывать данные, которые не соответствуют требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» и национальным стандартам на зерно.

Таким образом, сельхозтоваропроизводитель внёс информацию о потребительских свойствах семян подсолнечника и рапса с нарушением. В этой связи 14 апреля 2026 года в качестве превентивной меры по недопущению дальнейших нарушений ведомство объявило предприятию предостережения.

Россельхознадзор напоминает участникам рынка о необходимости строго соблюдать требования законодательства при работе с ФГИС «Зерно». Корректное оформление документов обеспечивает прослеживаемость и безопасность зерновой продукции на всех этапах оборота.

Общество
kuzbassnews.ru
22/04/2026
