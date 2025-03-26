В Кузбассе состоялся первый Всекузбасский бал защитников, посвящённый Дню Росгвардии

В филармонии Кузбасса прошёл первый Всекузбасский бал защитников, посвящённый предстоящему Дню войск национальной гвардии России. В торжественном мероприятии приняли участие сотрудники и военнослужащие территориального органа Росгвардии, а также отряда специального назначения «Кузбасс», ветераны, кадеты и школьники и почётные гости.

Официальное открытие бала состоялось с приветственным словом начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу генерал-майора Юрия Келя, который отметил важность сохранения традиций, единства защитников Отечества и патриотического воспитания молодёжи.

Заместитель начальника управления по военно-политической работе Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу полковник Сергей Бервинов подчеркнул, что мероприятие проходит впервые в регионе и призвано возродить традиции офицерских балов: «В нём участвуют сотрудники Росгвардии, военнослужащие, кадеты и представители взаимодействующих ведомств. Уверен, что мероприятие станет традиционным и будет только расширяться. Важно, чтобы дети с раннего возраста понимали роль защитника Отечества, а Росгвардия продолжит активно вести военно-патриотическую работу в школах и вузах».

Бал включал в себя танцевальную программу, в которой были исполнены исторические и патриотические танцы, такие как гранд-марш, «Кадетский вальс», «Русский марш» и «Блокадный вальс».

«Участники проделали огромную работу: взрослые мужчины, офицеры, не раз смотревшие в лицо опасности, приняли этот вызов и достойно его прошли. Иногда пригласить даму на танец сложнее, чем ринуться в бой. Подготовка шла ежедневно: четыре дня в библиотеке, два дня в военной части, ещё один - в театре драмы. Но результат того стоил», - рассказала один из соорганизаторов мероприятия, руководитель студии исторического и постановочного танца «Сюита» при Государственной научной библиотеке Кузбасса Марина Гусева.

В течение мероприятия гости могли посетить выставочные экспозиции, организованные поисковыми отрядами, посвящённые подвигам защитников Отечества.

Среди почётных гостей мероприятия присутствовали заместитель начальника Главного управления МВД России по Кемеровской области - Кузбассу генерал-майор полиции Виктор Вологин, заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Кемеровской области - Кузбассу полковник юстиции Алексей Ткач, начальник управления кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу полковник внутренней службы Александр Грибов, председатель Союза Ветеранов СВО Алексей Савин и директор Губернаторской кадетской школы-интерната МЧС, кандидат педагогических наук Владимир Савельев.

Музыкально-танцевальную программу украсили выступления вокального ансамбля «Кадет», исполнителей патриотических песен, а также студии исторического и постановочного танца «Сюита». Особым моментом вечера стало выступление гусляра Романа Ицкова, представившего фрагмент произведения «Повесть о жизни храброго, Блаженного и великого князя Александра Невского».

«В год 80-летия Победы и Год Защитника Отечества для нас большая честь принимать такое событие. Конечно, мы переживали, но, глядя на уверенных участников, замечательных дам и кавалеров, я понимаю: мы сделали правильный выбор», - рассказала заместитель генерального директора филармонии Кузбасса Елена Веселовская.

Организаторы выразили уверенность, что мероприятие станет ежегодным и займёт достойное место в ряду культурно-патриотических событий Кузбасса.

Фото: Росгвардия