В Кузбассе сразу двое любителей мототранспорта из Мариинска убыли в колонию-поселение после летних «алкозаездов»

Двое жителей Мариинска, ранее неоднократно привлекавшиеся к ответственности за управление автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, в разное время решили проехаться по городу на мототранспорте после употребления спиртного.

35-летнему жителю Мариинска в конце декабря прошлого года за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения было назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами сроком на полтора года. Однако уже в конце мая 2024 года (через три месяца после отбытия обязательных работ) он после употребления спиртного решил прокатиться на мотоцикле «SHARMAX POWERMAX 320», который принадлежал его знакомому. Его вечерняя поездка окончилась на одной из центральных улиц города, когда он допустил столкновение с автомобилем «Ford Mondeo». Дорожно-транспортное происшествие обошлось без пострадавших. При этом прибывшие сотрудники ГИБДД по внешним признакам водителя мотоцикла заподозрили у него нетрезвое состояние. Однако от прохождения медицинского освидетельствования тот отказался, что в соответствии с действующим законодательством также приравнивается к состоянию опьянения.

Другой 26-летний мариинец ранее также в 2023 году привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление с назначением ему наказания в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на срок полтора года. Но в середине июня 2024 года у родственницы он приобрёл мопед «RACERCHALLENGER» в рассрочку. В этот же вечер он после употребления пива повёз своего знакомого по центральной улице города до торгового центра. Однако в пути следования скутер был остановлен сотрудниками ДПС, которые установили у водителя мопеда состояние опьянения. Следует отметить, что с момента приобретения мопеда обвиняемым до его остановки сотрудниками ДПС прошло всего около двух часов.

В результате оба любителя мототранспорта стали обвиняемыми в совершении преступлений, предусмотренных частью второй статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (управление транспортными средствами в состоянии опьянения лицами, имеющими судимость за совершение аналогичного преступления).

В ходе рассмотрения судом уголовных дел подсудимые вину признали в полном объёме и раскаялись в содеянном.

Максимальным наказанием за совершённые подсудимыми преступления является лишение свободы на срок до трёх лет с лишением права управления транспортными средствами на срок до шести лет.

Учитывая отсутствие отягчающих и наличие ряда смягчающих наказание обстоятельств в отношении каждого из подсудимых, суд назначил 26-летнему жителю Мариинска наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 2 месяца, а 35-летнему мариинцу – также 10 месяцев лишения свободы, но с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев. Отбывать наказание осуждённые будут в колонии-поселении.

Срок наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, для осуждённых исчисляется с момента освобождения из мест лишения свободы, но будет распространяться на весь срок отбывания основного наказания.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд