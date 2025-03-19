В Кузбассе стартовал I этап профилактической операции Росгвардии «Безопасный дом, подъезд, квартира»

В Кемеровской области началась традиционная самая масштабная профилактическая операция Росгвардии - «Безопасный дом, подъезд, квартира». Она охватывает 18 населенных пунктов региона, а её главная цель - предупреждение уличных преступлений, разбойных нападений в подъездах многоквартирных домов, предотвращение других имущественных преступлений.

В рамках первого этапа операции более 400 сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии задействованы в рейдовых мероприятиях. В течение недели стражи правопорядка проведут разъяснительные беседы с жителями, чтобы повысить их бдительность и осведомленность о возможных угрозах, уделяя особое внимание профилактике противоправных действий во дворах. Эффективность работы по обеспечению порядка во многом зависит от сотрудничества с гражданами. Оперативное информирование правоохранителей о подозрительных ситуациях по телефону 112 способствует быстрому реагированию и повышению безопасности в жилых зонах.

Кроме этого, росгвардейцы вручают гражданам памятки с рекомендациями по личной безопасности и защите имущества. Росгвардейцы также напоминают о современных технических средствах охраны - установке сигнализаций, видеонаблюдения и систем контроля доступа, позволяющих существенно снизить риск преступных посягательств. За неделю планируется посетить в регионе более 6 000 квартир и частных домов, а также провести свыше 100 встреч с трудовыми коллективами предприятий и организаций региона.

«Безопасность в жилых зонах - это одно из приоритетных направлений нашей профилактической операции. Важно не только пресекать правонарушения, но и повышать уровень доверия граждан к сотрудникам Росгвардии, разъяснять, какие меры помогут предотвратить преступления», - отметил заместитель начальника отдела организации, внедрения и эксплуатации инженерно-технических средств охраны и безопасности Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Кузбассу майор Артем Кончаков.

В настоящее время под охраной Росгвардии в Кузбассе находятся более 36 тысяч объектов, включая жилые дома, социальные и частные организации. Вневедомственная охрана активно совершенствует свои технологии, внедряя новые системы мониторинга и удаленного контроля защищенности объектов.

Фото: Росгвардия