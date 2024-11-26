В Кузбассе в пользу укушенной немецкой овчаркой 9-летней девочки суд взыскал с владельца собаки 50 тысяч рублей

Летом около 18 часов вечера у дома, где играли дети, внезапно подбежала соседская собака породы «Немецкая овчарка», и укусила за бедро 9-летнюю девочку. Оценив компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей, мама в интересах своего ребёнка обратились в суд с требованием взыскать с соседа компенсацию морального вреда.

Из материалов гражданского дела следует, что инцидент произошёл около одного из дачных участков Мариинского муниципального округа Кузбасса. В один из вечеров к детям, которые играли возле дома, подбежала соседская собака породы «Немецкая овчарка», и внезапно набросилась на ребятишек. Дети побежали к воротам, чтобы скрыться во дворе дома. Однако собака догнала 9-летнюю девочку, повалила её на землю и укусила за бедро. На крики детей из дома выбежал дед пострадавшей и отогнал овчарку. Пострадавшая от укуса собаки была доставлена в медучреждение, где ей была назначена антирабическая вакцинация (прививка от бешенства). Согласно заключению эксперта, причинённые девочке телесные повреждения не причинили вреда здоровью.

В связи с тем, что от укуса собаки девочка испытала физические и нравственные страдания, её мама обратилась в суд с требованием взыскать с владельца животного компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

В судебном заседании хозяин овчарки с исковыми требованиями не согласился и пояснил, что действительно собака убегала в тот момент, когда он приехал с речки и разгружал вещи. При этом он не согласен с заявленной суммой компенсации морального вреда. Принёс свои извинения за случившееся.

Суд установил, что малолетняя пострадавшая от укуса собаки перенесла физическую боль, стресс и испуг. Установил суд и то, что после случившегося девочка испытывает паническую боязнь собак и плохо спит. Всё это негативно сказалось на общем моральном и эмоциональном состоянии несовершеннолетней, в связи с чем она имеет право на компенсацию морального вреда.

В результате рассмотрения дела суд с учётом комплекса установленных обстоятельств определил размер компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд