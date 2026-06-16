В Кузбассе выписывают из роддома маму с тройняшками

В Перинатальном центре Кузбасской областной клинической больницы им. С.В. Беляева родились два мальчика и девочка — Роман, Максим и Ксения. Для семьи Фоменко из Кемерова малыши стали первенцами. Сегодня, после двух месяцев наблюдения врачей, мама с детьми выписаны домой.



«Рождение сразу троих детей – огромное счастье и большая ответственность для родителей. Особенно важно, что это уже вторая тройня, появившаяся в нашем регионе с начала этого года. Семья Фоменко уже имеет право на жилищную выплату по областному закону. Будут действовать и другие меры помощи – мы постоянно работаем над расширением системы поддержки для молодых семей. Желаю ребятишкам и родителям здоровья, а врачей Перинатального центра благодарю за их труд», — отметил Илья Середюк.



Девочка родилась ростом 40 см и весом 1500 г, мальчики-близнецы – по 1400 г (38 и 42 см). Два месяца малыши провели в Перинатальном центре: сначала в отделении реанимации, затем – в отделении патологии новорожденных. На момент выписки мама и дети чувствуют себя хорошо.



«Мы очень ждали наших малышей и безмерно счастливы. Это мои первые дети. Я не знала, как правильно купать, одевать, ухаживать, но в Перинатальном центре меня всему научили. Огромная благодарность всем медикам, которые были рядом, я очень сильно чувствовала эту поддержку», — поделилась эмоциями мама тройни Маргарита Фоменко.



Благодаря тому, что Перинатальный центр работает на базе многопрофильного стационара, к рождению младенцев привлекали смежных детских специалистов — это позволило исключить возможные осложнения в перспективе.



«Такие роды требуют очень высокой квалификации врачей. За роженицей и каждым малышом одновременно следят до 15 специалистов. Практически всегда тройняшки рождаются раньше срока. Случай, когда многоплодная беременность доношенная — большая редкость. Поэтому новорожденные находятся под наблюдением врачей более длительное время», — рассказал заместитель главного врача по педиатрической помощи КОКБ им. С.В. Беляева Александр Голомидов.



В соответствии с кузбасским законодательством семьи, в которых одновременно родилось трое или более детей, имеют право на получение социальной выплаты для покупки жилья. Размер выплаты рассчитывается исходя из норматива 18 кв. метров общей площади на каждого члена семьи. Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса