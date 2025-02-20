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В Кузнецком районе ликвидировали опасную горку

Неравнодушные педагоги Кузнецкого района обратились в Госавтоинспекцию Новокузнецка с просьбой засыпать очередную опасную горку вблизи проезжей части и прислали фотографии. Судя по ним, дети накатали целую трассу, но, увы, развлечение небезопасно. «Вылетают прям на проезжую часть дороги, постоянно подъезжают туда авто, так как детский сад рядом, рядом парковка, из-за припаркованных авто вообще обзор закрыт, они летят не видят, и водители не видят» - написали воспитатели детского сада.

Обращение поступило вечером, а уже утром всю трассу засыпали песком. Отдых и развлечения детей должны быть безопасными и  уж точно там, где нет автомобилей. «Снежный патруль» на страже до весны.

 

Фото: ГИБДД г. Новокузнецка Кемеровской области

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
20/02/2025
Общество
Новокузнецк
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