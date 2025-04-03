В Мариинске состоялся муниципальный конкурс чтецов среди дошкольников

По традиции вот уже двенадцатый год подряд конкурсом чтецов «Улыбайся, солнышко!» модельная библиотека для детей и юношества закрывает неделю детской книги. Темы конкурса за это время ни разу не повторились. В этом году тема – «Дай лапу, друг!».

Двадцать маленьких чтецов выучили стихи о братьях наших меньших и рассказали их так, что каждое выступление было похоже на маленький спектакль, в котором участвовали кошки и собаки, ежики и белки, хомячки и жирафы и много другой живности.

По итогам конкурса чтецов дипломом первой степени награждена Анастасия Лазаренко (детский сад № 12 «Счастливый островок» города Мариинска). Дипломом второй степени отмечена Виктория Тюкавина (детсад № 12 «Счастливый островок» города Мариинска). Диплом третьей степени достался Артему Крюк (детский сад № 3 «Малыш» города Мариинска). Эти ребята получили в подарок замечательные книги – энциклопедии о животных.

Были учреждены и специальные призы. Воспитанница детского сада № 8 «Василек» города Мариинска Виктория Сомова получила приз от городской библиотеки имени В. А. Чивилихина. Вадим Доценко из Сусловского детсада стал обладателем приза от модельной библиотеки для детей и юношества. Воспитаннице детского сада № 6 «Родничок» города Мариинска Ксении Болтуновой специальный приз вручили члены жюри.

Фото: модельная библиотека для детей и юношества города Мариинска