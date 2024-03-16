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В Междуреченске состоялось первенство Кузбасса по боксу среди юношей 13-14 лет

В соревнованиях, посвященных памяти тренера В. Я. Кульбякина приняли участие 157 спортсменов. Тяжинский муниципальный округ представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Владимира Валерьевича Башкирцева. По результатам финальных поединков Савелий Богомазов занял третье место.
По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Кемеровской области – Кузбасса для выступления на первенстве Сибирского федерального округа по боксу, которое состоится в городе Кемерово 1 - 7 апреля 2024 года.

Спорт
Междуреченск
Тяжин
kuzbassnews.ru
16/03/2024
Спорт
Междуреченск
Тяжин
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