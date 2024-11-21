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В Междуреченске задержан предполагаемый виновник ножевого нападения

Росгвардейцы оперативно задержали мужчину, который может быть причастен к ножевому ранению местной жительницы.

В ночное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оперативно прибыл на сигнал о противоправных действиях к многоквартирному дому на улице 50 лет Комсомола в Междуреченске. На месте происшествия они обнаружили 43-летнюю горожанку со следами ножевого ранения в области живота. Пострадавшая была незамедлительно доставлена в больницу прибывшей бригадой медиков.

По предварительным данным, инцидент произошел во время застолья в компании знакомых. Между женщиной и одним из гостей разгорелся конфликт, в результате которого предполагаемый виновник нанес ножевое ранение оппонентке. После этого предполагаемый злоумышленник скрылся.

Росгвардейцы, получив описание мужчины, начали поиски по горячим следам. Вскоре на одной из улиц был задержан подходящий по приметам 46-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения, у которого при себе был нож. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали предполагаемого виновника сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Росгвардия постоянно улучшает свою систему патрулирования и сотрудничества с органами внутренних дел, чтобы обеспечить оперативное реагирование на противоправные действия. Важным элементом в предотвращении преступлений является насыщение маршрутов патрулирования силами правопорядка. В этой связи Росгвардия объявляет набор на службу, с информацией о которой можно ознакомиться на официальном сайте 42.rosguard.gov.ru в разделе «ВАКАНСИИ».

 

Фото: Росгвардия

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Междуреченск
kuzbassnews.ru
21/11/2024
Происшествия
Междуреченск
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