В Новокузнецке благодаря вмешательству прокуратуры пресечено нарушение прав жителей многоквартирного дома

Прокуратура Центрального района Новокузнецка провела проверку исполнения требований законодательства при управлении многоквартирными жилыми домами, в результате которой выявлены нарушения прав жителей многоквартирного жилого дома № 54 по ул. Циолковского в Новокузнецке.

Установлено, что управляющей компанией с лицевого счета указанного дома сняты принадлежащие жителям денежные средства и направлены на оплату оказанных юридических услуг по работе с гражданами, имеющими долги за жилищно-коммунальные услуги. Вместе с тем, данные обязательства должны были выполняться в рамках договора управления, в связи с чем снятие денежных средств с лицевого счета для указанных целей является незаконным.

С целью устранения выявленных нарушений директору организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования денежные средства в размере 81 тыс. рублей возвращены жителям многоквартирного дома.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области