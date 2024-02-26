В Новокузнецке пройдет зимний спортивный праздник

РУСАЛ совместно с компанией En+ и Федерацией лыжных гонок России приглашает жителей и гостей Новокузнецка принять участие в фестивале «На лыжи». Праздник состоится 2 марта в 22 городах, где работают предприятия компаний.

Напомним, проект «На лыжи» появился по инициативе основателя компании РУСАЛ Олега Дерипаска и проводится уже в девятый раз. Фестиваль популяризирует здоровый образ жизни и поддерживает спортсменов. Однако Фестиваль - это не только соревнования, но и весёлый праздник спорта. Конкурсы и зимние забавы не дадут соскучиться ни детям, ни взрослым. Места для обогрева и горячий чай будут организованы для всех участников фестиваля.

В Новокузнецке лыжные гонки пройдут 2 марта в спортивно-оздоровительном комплексе «Спортивная республика» (ул. Чернышова, 15).

Участники смогут испытать на себе дух соревнования на дистанциях от 100 метров до 3 километров. Регистрация на забеги начнется в 11:00, а развлекательная программа для болельщиков и спортсменов стартует в 13 часов. Детей и взрослых ждут весёлые старты, конкурсы, катания на санях, показательные выступления и мастер-классы. Прокат лыж и коньков на время лыжного фестиваля будет бесплатным.

Специальным гостем РУСАЛ ФестивAL #НаЛыжи станет заслуженный мастер спорта, серебряный призер зимних Олимпийских игр-2014, трехкратный серебряный призер Чемпионатов мира, президент Федерации лыжных гонок Кузбасса Александр Бессмертных.

Фото: РУСАЛ