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В Омске состоялись чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по рукопашному бою

В соревнованиях, посвященных 106-й годовщине образования органов военной контрразведки ФСБ России, приняли участие 700 спортсменов из всех регионов Сибири.
Воспитанники Тяжинской детско-юношеской спортивной школы Тимур Плохих и Карапет Агекян (тренер-преподаватель Эламан Турсунбекович Рысмендиев) успешно выступили в составе сборной команды Кемеровской области.
Ребята из Кузбасса достойно провели свои поединки. Тимур Плохих занял третье место. Победители и призеры соревнований вошли в состав команды СФО. Теперь они будут представлять свои регионы на первенстве России.

Фото: Тяжинская ДЮСШ

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
16/12/2024
Спорт
Тяжин
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