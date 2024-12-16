В Омске состоялись чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по рукопашному бою

В соревнованиях, посвященных 106-й годовщине образования органов военной контрразведки ФСБ России, приняли участие 700 спортсменов из всех регионов Сибири.

Воспитанники Тяжинской детско-юношеской спортивной школы Тимур Плохих и Карапет Агекян (тренер-преподаватель Эламан Турсунбекович Рысмендиев) успешно выступили в составе сборной команды Кемеровской области.

Ребята из Кузбасса достойно провели свои поединки. Тимур Плохих занял третье место. Победители и призеры соревнований вошли в состав команды СФО. Теперь они будут представлять свои регионы на первенстве России.

Фото: Тяжинская ДЮСШ