В первом квартале 2025 года с юга Кузбасса отгружено более 4 тысяч тонн продуктов переработки зерновых культур

В первом квартале 2025 года из южной части Кемеровской области — Кузбасса активизированы экспортные отгрузки подкарантинной продукции на рынки стран Азии и СНГ.

Так, новокузнецкий сельхозтоваропроизводитель отправил крупные партии продуктов переработки зерновых культур в Монголию, Корею (КНДР), Китай, Киргизию, Казахстан, Азербайджан и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).

В Монголию были отправлены 691 т пшеничных отрубей и 252 т пшеничной муки. Также мука пшеничная отправлялась в КНДР — 1 209 т, Китай — 605 т, Азербайджан — 203 т, Киргизию — 88 т и ОАЭ — 0,048 т.

В Казахстан отправлялись исключительно пшеничные отруби — 1 326 т.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия подкарантинной продукции, предназначенной для экспорта, должностные лица Россельхознадзора отобрали пробы от каждой партии продукции для направления в аккредитованную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ».

По результатам лабораторных исследований было подтверждено соответствие вышеуказанных партий требованиям стран-импортёров, что стало основанием для оформления в Сибирском межрегиональном управления Россельхознадзора 100 фитосанитарных сертификатов, необходимых новокузнецкому сельхозтоваропроизводителю для дальнейшей отправки на зарубежные рынки.