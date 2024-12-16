В Прокопьевском округе после ремонта открылись два образовательных учреждения

В поселке Ясная Поляна по федеральной программе «Развитие образования» обновили школу с аграрным уклоном на 200 мест. В пгт Краснобродский на средства спонсоров отремонтировали и переоснастили Детско-юношескую спортивную школу, в которой тренируются более 400 ребят от 5 до 18 лет.



«С 2018 года по региональной программе «Моя новая школа» и федеральной программе «Развитие образования» в Кузбассе капитально отремонтированы 49 общеобразовательных школ. Также мы обновляем учреждения дополнительного образования спортивного и культурного направлений. Цель этой работы — создание условий для всестороннего развития детей, чтобы они уже могли определиться с профессией, раскрывали свои таланты, занимались любимым делом рядом с домом, в Кузбассе», — сказал губернатор Илья Середюк.



Ремонтные работы в яснополянской школе шли с мая по декабрь текущего года, в ходе капремонта строители обновили кровлю, фасад, внутренние помещения, все инженерные сети, также на территории учреждения оборудовали круглогодичную теплицу для выращивания экспериментальных сортов овощей. Определен участок для выращивания фруктовых деревьев.



Здесь будут реализовывать уникальный образовательный проект — «Агрошкола». Ученикам помогут сформировать представление о современных технологиях и инновациях в аграрной отрасли, познакомят с основными направлениями и принципами сельскохозяйственного производства, разовьют у школьников предпринимательские навыки и экономическое мышление.



Основное направление аграрного образования в школе — растениеводство. Также запланировано изучение вариативных модулей по животноводству и земледелию. В старших классах ребята будут изучать современные предметы «Агроэкология», «Агротехника», «Ландшафтный дизайн», «Агроинженерия», «Агробиология» и другие.



Во внеурочной деятельности планируется организация работы ученических трудовых бригад, учебно-производственная практика для обучающихся. Школа будет осуществлять взаимодействие с Российским государственным университетом народного хозяйства имени В.И. Вернадского, Кузбасским государственным аграрным университетом имени В.Н. Полецкова, Прокопьевским аграрным колледжем, предприятиями округа — ООО «СХП «Михайловское», ООО «Плодопитомник».



В пгт Краснобродский после ремонта сегодня открыли спортивную школу. Работы проведены благодаря спонсорской помощи угольной компании «Кузбассразрезуголь». Впервые с 1968 года в здании обновили инженерные сети, привели к современным стандартам залы для настольного тенниса, игровой, тренажерный и для кардиотренировок, раздевалки, пункт проката и душевые.



В обновленной спортшколе будут тренироваться не только воспитанники секций. Здесь традиционно проходят соревнования команд местных образовательных школ. В вечернее время заниматься спортом могут жители поселка.



Краснобродская ДЮСШ за годы работы подготовила немало чемпионов различного уровня. Только за последнее десятилетие ее воспитанники 20 раз становились победителями и призерами соревнований Всероссийского, восемь — международного уровней. На Первенстве Европы по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет в 2021 году победила Анастасия Ахунова, Иван Кобзев завоевал золотую медаль в 2019 году. ДЮСШ воспитала 11 кандидатов в мастера спорта и двоих мастеров спорта РФ.

Фото: Пресс-центр правительства Кузбесса