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В селе Кубитет прошел творческий отчет коллективов художественной самодеятельности

Вот уже 45 лет работники и самодеятельные артисты сельского Дома культуры – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности радуют зрителей своим творчеством. Юбилею СДК посвятили концерт «Какая душа – такая и песня».
На сцене Дома культуры выступили участники хора «Сударушка», ансамбля «Кадриль», детского коллектива «Горошинки», а также солисты – Елена Конева, Екатерина Пустовойтенко, Ирина Ямбарышева. Самая маленькая участница концертной программы Настя Финк порадовала зрителей проникновенным исполнением песни «Россиянка я».
В экспозициях выставки «От истоков до наших дней» односельчане могли познакомиться с фотографиями коллективов разных лет. Также была развернута выставка творческих работ участников кружков декоративно-прикладного искусства «Юная мастерица» и «Умелые руки». Большой интерес у посетителей вызвала выставка вязаных игрушек из Чернышевского сектора.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
12/04/2024
Культура
Тяжин
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