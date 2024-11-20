В Таштагольском районе наблюдается рост пострадавших в ДТП пешеходов

По данным телеграм-канала Sheregesh.Live (https://t.me/sheregesh_su/654), за последние месяцы в Таштаголе и Шерегеше насмерть были сбиты 3 человека, еще 3 в тяжелом состоянии. В двух случаях были виновны пешеходы, в двух случаях водители.

Как сообщает автор канала, выложившись очередное видео наезда на пешехода в неположенном для пересечения автодороги месте, в поселке пешеходы регулярно передвигаются по проезжей части, невзирая на гололед и, в следствии чего, увеличенный тормозной путь автомобилей.

Автор канала призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД и быть осторожными – зимние дороги коварны, особенно, после оттепелей.