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В Таштагольском районе наблюдается рост пострадавших в ДТП пешеходов

По данным телеграм-канала Sheregesh.Live (https://t.me/sheregesh_su/654), за последние месяцы в Таштаголе и Шерегеше насмерть были сбиты 3 человека, еще 3 в тяжелом состоянии. В двух случаях были виновны пешеходы, в двух случаях водители. 

Как сообщает автор канала, выложившись очередное видео наезда на пешехода в неположенном для пересечения автодороги месте, в поселке пешеходы регулярно передвигаются по проезжей части, невзирая на гололед и, в следствии чего, увеличенный тормозной путь автомобилей. 
Автор канала призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД и быть осторожными – зимние дороги коварны, особенно, после оттепелей.
 
 
 
Общество
Происшествия
Таштагол
kuzbassnews.ru
20/11/2024
Общество
Происшествия
Таштагол
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