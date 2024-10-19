В Тисульском округе открыли мемориальную доску в честь стражей правопорядка

В ночь с 22 на 23 апреля 2005 года в составе следственно-оперативной группы отдела внутренних дел по Тисульскому району оперуполномоченный отделения уголовного розыска капитан милиции Сергей Анатольевич Яровиков и майор милиции Александр Иванович Лыков выдвинулись в кафе «Пилигримм», находящееся на пятом километре автодороги Тисуль – Тяжин. Необходимо было предотвратить противоправную деятельность двух групп, учинивших скандал, переросший в драку.

Прибыв на место происшествия, милиционеры сумели утихомирить разбушевавшуюся пьяную толпу и локализовать конфликт. Затем капитан милиции С. А. Яровиков подошел к служебному автомобилю ВАЗ-2105, в котором за рулем находился майор милиции А. И. Лыков и открыл дверцу автомобиля. Неожиданно с одной из противоборствующих сторон была брошена граната РГД-5. В результате взрыва милиционеры получили ранения, не совместимые с жизнью.

За образцовое исполнение служебного долга, мужество и отвагу, проявленные при выполнении поставленных задач, в условиях, сопряженных с риском для жизни, за большой вклад в дело охраны общественного порядка, прав и свобод граждан капитан милиции Сергей Анатольевич Яровиков и майор Александр Иванович Лыков Указом Президента РФ № 1119 от 15 февраля 2006 года были награждены Орденом Мужества (посмертно).

Мемориальная доска установлена на месте гибели сотрудников уголовного розыска, погибших при исполнении служебного долга. В торжественном открытии мемориала приняли участие представители Главного управления МВД России по Кемеровской области – Кузбассу, сотрудники и ветераны отдела МВД по Тисульскому муниципальному округу. Юнармейцы отряда «Динамит» Дома детского творчества несли почетный караул.

Фото: Дом детского творчества п.Тисуль