Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тисульском округе открыли мемориальную доску в честь стражей правопорядка

В ночь с 22 на 23 апреля 2005 года в составе следственно-оперативной группы отдела внутренних дел по Тисульскому району оперуполномоченный отделения уголовного розыска капитан милиции Сергей Анатольевич Яровиков и майор милиции Александр Иванович Лыков выдвинулись в кафе «Пилигримм», находящееся на пятом километре автодороги Тисуль – Тяжин. Необходимо было предотвратить противоправную деятельность двух групп, учинивших скандал, переросший в драку.
Прибыв на место происшествия, милиционеры сумели утихомирить разбушевавшуюся пьяную толпу и локализовать конфликт. Затем капитан милиции С. А. Яровиков подошел к служебному автомобилю ВАЗ-2105, в котором за рулем находился майор милиции А. И. Лыков и открыл дверцу автомобиля. Неожиданно с одной из противоборствующих сторон была брошена граната РГД-5. В результате взрыва милиционеры получили ранения, не совместимые с жизнью.
За образцовое исполнение служебного долга, мужество и отвагу, проявленные при выполнении поставленных задач, в условиях, сопряженных с риском для жизни, за большой вклад в дело охраны общественного порядка, прав и свобод граждан капитан милиции Сергей Анатольевич Яровиков и майор Александр Иванович Лыков Указом Президента РФ № 1119 от 15 февраля 2006 года были награждены Орденом Мужества (посмертно).
Мемориальная доска установлена на месте гибели сотрудников уголовного розыска, погибших при исполнении служебного долга. В торжественном открытии мемориала приняли участие представители Главного управления МВД России по Кемеровской области – Кузбассу, сотрудники и ветераны отдела МВД по Тисульскому муниципальному округу. Юнармейцы отряда «Динамит» Дома детского творчества несли почетный караул.
Фото: Дом детского творчества п.Тисуль

Общество
Тисуль
kuzbassnews.ru
19/10/2024
Общество
Тисуль
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus