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В Тяжине открылся центр общения старшего поколения

В регионе это уже седьмой центр. Для пожилых людей здесь подготовлено просторное помещение. Здесь можно проводить различные образовательные программы, встречи. У ветеранов есть все условия для того чтобы заниматься творчеством.
Скоро в центре общения состоятся лекции как в онлайн, так и офлайн формате. Специалисты проведут для представителей старшего поколения занятия, посвященные темам здоровья и финансовой грамотности. Также запланированы экскурсии.
Управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Дмитриевна Бабичук отметила, что в центрах региона ветераны общаются, вместе посещают достопримечательные места, встречаются с интересными людьми, активно помогают в сборе помощи бойцам СВО. Гостями таких центров стали более 1500 жителей «серебряного» возраста.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
04/05/2024
Общество
Тяжин
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