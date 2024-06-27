В Тяжине подростки занимаются благоустройством поселка

Трудовую бригаду организовали при социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Во втором сезоне трудятся 37 подростков. В окружном центре ребята поливают клумбы, подсаживают цветы, собирают мусор по улицам, подметают площади.

Кроме трудовой деятельности с ребятами проводятся профилактические беседы по безопасности на воде, профилактике наркомании. Библиотекари проводят для ребят познавательно-развлекательные программы.

Всего за лето пройдут шесть смен, в трудовых бригадах поработают 223 подростка.