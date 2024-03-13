В Тяжине прошел конкурс «Театральные подмостки»

В муниципальном этапе регионального конкурса детских театральных коллективов свое творчество представители учащиеся образовательных учреждений Тяжинского округа.

В номинации «Художественное слово» достойно выступили учащиеся Тяжинской средней школы № 3. Эвелина Волоскова, 7 «а» класс (отрывок из рассказа «Игра в красавицу» Юрия Яковлева, руководитель Ольга Александровна Лебедева) и Софья Галиева, 8 «б» класс (Лидия Чарская «Записки институтки», руководитель Татьяна Валерьевна Шкодунова) заняли второе место. Александра Дюло, 11 «а» класс (Борис Васильев «А зори здесь тихие», руководитель Ольга Александровна Лебедева) – на первом месте.

Кукольный театр «Арлекин» (руководитель Наталья Анатольевна Семенова, Тяжинский центр дополнительного образования) представил сказку «Поросенок Чок». С этой постановкой, покорившей зрителей и жюри, кукольный театр «Арлекин» занял первое место.

Муниципальный этап конкурса состоялся на базе Тяжинской средней школы № 3.