В Тяжине прошли ярмарки учебных мест

В Тяжинском агропромышленном техникум» на ярмарке учебных мест «Куда пойти учиться» побывали учащиеся 8-9 классов. Представители заведений профессионального и высшего образования рассказали ребятам об условиях учебы.

В ярмарке учебных мест приняли участие Тайгинский институт железнодорожного транспорта, Кузбасский педагогический колледж, Мариинский педагогический колледж, Кузбасский медицинский колледж, Губернаторская кадетская школа-интернат полиции и Тяжинский агропромышленный техникум.

В ДК «Юбилейный» поселка Тяжинский прошла ярмарка учебных мест для выпускников 10-11 классов. Школьники пообщались с представителями Кузбасского института ФСИН, Кемеровского государственного медицинского университета, Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева, Кемеровского государственного института культуры, Кемеровского государственного университета, Кузбасского государственного аграрного университета и Кузбасской православной духовной семинарии. Выступления представителей учебных заведений сопровождались демонстрацией видеофильмов, презентаций. Прошли и мастер-классы.

Также к ребятам обратились заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тяжинского и Тисульского районов УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу Кирилл Дмитриевич Чабанов и прокурор Тяжинского района Кемеровской области – Кузбасса Константин Олегович Матвеев.