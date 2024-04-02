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В Тяжине состоялось торжественное открытие Года семьи в России

В творческом конкурсе «В семейном царстве!» приняли участие семьи Бескровных, Калентьевых, Меновщиковых, Сухановых, Шалудкиных и Дерксен. Участникам предстояло проявить творческие способности в конкурсах «Визитная карточка - «Моя семья!» и «Семейные увлечения».
Рассказывая о своих семьях, делясь секретами семейного счастья, участники показали свои творческие выступления на сцене. Во время подведения итогов конкурса членами жюри, собравшихся порадовали своим творчеством коллективы Дома культуры «Юбилейный».
Победу в конкурсе одержала семья Сухановых – Егор и Анастасия. Все семьи получили Дипломы и памятные подарки.

 

 

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
02/04/2024
Культура
Тяжин
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