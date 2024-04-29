В Тяжине состоялось торжественное собрание, посвященное 30-летию центра социального обслуживания населения

В Доме культуры «Юбилейный» работников и ветеранов учреждения поздравили с юбилеем глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров и председатель Совета народных депутатов Александр Иванович Сорокин.

Сотрудникам и ветеранам вручили заслуженные награды. Центру социального обслуживания населения Тяжинского округа передан сертификат на приобретение оборудования для расширения перечня соцуслуг.

В Доме культуры были организованы фотовыставка «ЦСОН в лицах», беспроигрышная лотерея для работников, устроены различные фотозоны. Для юбиляров состоялся праздничный концерт. Своим творчеством их порадовали солисты и коллективы художественной самодеятельности ДК«Юбилейный».