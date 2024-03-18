В Тяжине состоялся прием главы округа, посвященный Дню работников бытового обслуживания населения и ЖКХ

В центре национальных культур – филиале Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров поздравил сотрудников предприятий жилищно-коммунального хозяйства и управления жизнеобеспечения и территориального развития с профессиональным праздником. Лучшие работники отрасли были награждены почетными грамотами.

Прием завершился праздничной концертной программой. Своим творчеством собравшихся порадовали солисты и творческие коллективы Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский.