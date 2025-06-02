В Тяжинском округе отметили Международный день защиты детей

Праздничные программы для ребят подготовили специалисты Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности и библиотекари.

Работники Тисульского сельского Дома культуры организовали игровую программу «Мир детства – мир чудес». В ее рамках состоялась эколого-патриотическая акция «Во имя любви, верности и жизни», приуроченная к 80-летию Великой Победы. Дети высадили кусты сирени. Затем ребята отправились в страну игр. Неожиданным сюрпризом для детей стал мастер-класс «Юный пиццайоло». Маленькие кулинары воплотили свои идеи и приготовили вкуснейшую пиццу, причем у каждого получилась своя уникальная версия.

В Новомарьинском секторе Итатского городского Дома культуры прошла квест-игра «Мы объявляем каникулы». Дети должны были пройти семь станций, на каждой из которых выполняли задания и собирали части картинки. Задания включали загадки, ребусы, создание текстов, участие в танцевальном флешмобе, отгадывание песен, повторение скороговорок, рисование на летнюю тему. После прохождения всех станций дети собрали картинку из частей, полученных на каждой станции. Наградой юным «путешественникам» стали сладкие гостинцы. Затем ребят ждали чаепитие, игры на свежем воздухе и дискотека.

Специалисты Георгиевского сектора Даниловского сельского Дома культуры и в библиотеки организовали для ребятишек праздник «Настроение – детство!». Клоуны Клепа и Ириска предложили детям помочь найти Лето. Чтобы оно пришло быстрее, нужно было играть и веселиться! Ребята включились в музыкальные подвижные игры. И Лето не заставило себя ждать, не забыв при этом одарить детей сладостями. А предприниматель Галина Николаевна Иванова угостила всех мороженым.

В Староурюпском сельском Доме культуры состоялась театрализованная программа «Угощайся летом». Представление с участием любимых сказочных героев собрало множество детей. Их ждали песни, конкурсы и хоровод детства. Библиотекарь Ирина Николаевна Колошина подготовила для ребят познавательную игру. Вместе с доктором Айболитом ребятишки проявили в соревнованиях силу, ловкость, находчивость и сообразительность. В финале программы всех участников ждало сладкое угощение.

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности