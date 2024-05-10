В Тяжинском округе прошли уроки мужества, викторины, выставки, мастер-классы, посвященные 79-летию Победы

Традиционная церемония зажжения Огня Памяти у мемориала воинов-земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, состоялась в Тяжине. Почетное право зажечь Огонь Памяти, было предоставлено ветеранам локальных войн Александру Пятницкому и Дмитрию Пащенко, а также юнармейцу, командиру команды «Барс» Дмитрию Василенко.

В церемонии приняли участие глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров, председатель Совета народных депутатов Александр Иванович Сорокин, муниципальные служащие, представители общественных организаций, учреждений социальной сферы, жители округа. Здесь же на площади Победы прошли акции «Георгиевская ленточка» и «Свеча Памяти».

В Тяжинском агропромышленном техникуме прошла торжественная линейка «Бессмертный полк: герои рядом с нами». Представитель поколения детей войны, ветеран труда, поэт Алексей Николаевич Ростовский прочитал стихи собственного сочинения о героях Тяжинского округа. Участник СВО Владимир Чернигов, рассказал студентам о том, что для него значит День Победы.

Директор техникума Олег Алексеевич Белинский поздравил всех присутствующих с Днем Великой Победы. Память погибших почтили минутой молчания. Ведущие пригласили всех присутствующих присоединиться к проходящим по всей стране акциям «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Мой герой», «Песни Победы», «Классика Победы», «Сад памяти», «Георгиевская ленточка».

Студенты и преподаватели техникума приняли участие во всероссийской акции «Стена памяти», приуроченной ко Дню Победы.

В рамках акции студенты оформили стенд, на котором разместили портреты участников Великой Отечественной войны и героев, участвовавших в шествии «Бессмертного полка».

Председатель студенческого совета Тяжинского агропромышленного техникума, активистка местной организации «Движение Первых» Кристина Лапицкая приняла участие в акции «Память Первых». В рамках акции «Герои села» студентка Тяжинского агропромышленного техникума Алина Мартынова рассказала о своей прабабушке, труженице тыла Пелагее Иосифовне Вайдер.

В рамках цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном» состоялась беседа, посвященная 80-летию со дня освобождения Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Преподаватель Тяжинского агропромышленного техникума Ирина Анатольевна Селезнева подготовила для студентов первого курса лекцию «Этих дней не смолкнет слава». Студенты первого и третьего курсов техникума побывали в окружном историко-краеведческом музее на встрече с детьми войны и тружениками тыла. Ветеран труда Мария Яковлевна Цветкова прочитала студентам свое стихотворение.

В рамках проекта «Знание.Лектор» преподаватель Ирина Анатольевна Селезнева рассказала студентам кем мечтали стать подростки во время Великой Отечественной войны. Юнармейцы из числа студентов техникума занялись оформлением стенда «Звезды победителей». Ребята разместили здесь информацию о своих родных, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Студенты Тяжинского агропромышленного техникума присоединились к всероссийской акции «Письмо Победы». Ребята обратились со словами благодарности к ветеранам Великой Отечественной войны и бойцам СВО.

Специалист государственной библиотеки Кузбасса для детей и молодежи представила вниманию студентов программу «Незабудки на минном поле». Ведущая рассказала истории любви во время Великой Отечественной войны, отражённые в художественной литературе. Ребята познакомились с произведениями Бориса Васильева, Эммануила Казакевича, Виктора Астафьева и других авторов, а также увидели фрагменты фильмов о любви на войне. Прозвучали стихи Юлии Друниной и Константина Симонова.

Волонтеры отряда «Доброе сегодня» Тяжинского агропромышленного техникума навели порядок на месте захоронения Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова и его супруги. В рамках акции «Окна Победы» студенты вместе с кураторами украсили окна корпуса тематическими композициями, создавая всем праздничное настроение. Сотрудники центра национальных культур провели для студентов техникума мастер-класс по изготовлению броши из георгиевской ленты и триколора.

В Тяжинском агропромышленном техникуме прошла «Занимательная перемена», посвященная Дню Победы. Педагог дополнительного образования Дарья Александровна Бабич организовала для студентов увлекательный квест «Дорогой памяти Бессмертного полка».

Игра состояла из четырех этапов, каждый из которых был посвящен определенной странице истории Великой Отечественной войны. Первый этап – «Оборона Брестской крепости»: студенты участвовали в настольной игре «Падающая башня», которая позволила им прочувствовать динамику боя, проявить смекалку и стратегическое мышление.

В ходе второго этапа студенты провели шахматный турнир и познакомились с брошюрой «Шахматы в госпитале», рассказывающей об этой игре как о средстве реабилитации раненых бойцов. В ходе третьего этапа «Дорога памяти», студенты увидели портреты 15 героев Великой Отечественной войны, таких как Зоя Космодемьянская, Алексей Маресьев и Зина Портнова, и связали их подвиги с этими образами. На четвертом этапе «Шифр Победы», студентам необходимо было продемонстрировать математические способности. Ребята решали задачи и разгадывали зашифрованное слово «Память».

В Тяжинской библиотеке имени Николая Ивановича Масалова продолжает действовать выставка подлинников портретов Героев Советского Союза «Золотые звезды Кузбасса». Портреты созданы профессиональными художниками. Специалисты библиотеки рассказали гостям о том, что с Кемеровской областью связаны судьбы 250 Героев Советского Союза. В экспозиции представлено 7 подлинников портретов кузбассовцев. Двое из них, Александр Петрович Назаров и Григорий Иосифович Шилов родились в Тяжинском районе.

В Октябрьском сельском Доме культуры – филиале Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности открылась книжная выставка «Чтобы помнили», в Новопреображенском секторе Староурюпского СДК проходит книжно-иллюстративная выставка «Ради жизни на земле». В Тисульском сельском Доме культуры оформлена книжная выставка «Война. Победа. Память».

Специалисты Листвянского сельского Дома культуры провели для молодежи беседу «Дети войны». Для представителей старшего поколения в СДК состоялась викторина «Песни Победы». В Почаевском секторе Октябрьского сельского Дома культуры прошел час мужества «Мы будем чтить ваш подвиг вечно».

В Кубитетском СДК открылась фотовыставка «Вспомним поименно». В Бороковском секторе Акимо-Анненского сельского Дома культуры прошла выставка детских рисунков «Помнит сердце, не забудет никогда». В Почаевском секторе Октябрьского СДК оформлена выставка детских рисунков «Они сражались за Родину».

В Новоподзорновском сельском Доме культуры открылась выставка рисунков «Я только слышал о войне». В Итатском городском Доме культуры действуют выставка детских рисунков «Победный день календаря» и выставка рисунков самобытной художницы Екатерины Подкорытовой «Война и Победа». В Малопичугинском СДК проходит выставка «Рисуем Победу». Здесь представлены рисунки военной тематики, созданные школьниками в разные годы. Эти работы хранятся в музее Дома культуры.

В Итатском ГДК прошел мастер-класс по созданию декоративной броши «День Победы». В Кубитетском сельском Доме культуры состоялся мастер-класс по декорированию георгиевской ленты. В Тисульском СДК для детей прошел мастер-класс «Танк Победы». В Листвянском сельском Доме культуры и Новомарьинском секторе Итатского городского Дома культуры ребята научились своими руками создавать поздравительные открытки «С Днем Победы!».