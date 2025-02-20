В Тяжинском округе состоялся конкурс «Лучший преподаватель детской школы искусств – 2025»

В конкурсе приняли участие преподаватели детской школы искусств № 31 и детской художественной школы № 13. Пятеро педагогов продемонстрировали педагогическое мастерство и творческий подход в проведении открытого урока.

Детскую художественную школу представила преподаватель Яна Андреевна Шкодунова, детскую школу искусств – преподаватели Раушания Мияссаровна Игина, Татьяна Владимировна Астраханцева, Ольга Владимировна Стифорова и Алексей Васильевич Суханов. Все уроки получились интересными и разнообразными.

Победителем муниципального этапа конкурса стала преподаватель отделения народного пения, заведующая отделением Ольга Владимировна Стифорова. Она будет представлять Тяжинский муниципальный округ в конкурсе «Лучший преподаватель детской школы искусств Кузбасса» – региональном этапе общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» - 2025.

Фото: Тяжинская ДШИ № 31