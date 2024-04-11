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В Тяжинской ДШИ № 31 состоялся XVII школьный конкурс исполнителей эстрадной песни «Золотой камертон»

В конкурсной программе, посвященной Году семьи в России приняли участие учащиеся 2-7 классов в возрасте от 8 до 14 лет. Юные вокалисты соревновались в двух возрастных категориях в номинации «Солисты». Все конкурсанты исполнили по два разнохарактерных произведения, продемонстрировав свои вокальные и сценические навыки.
В возрастной группе 8-11 лет, лауреатом I степени стала Ульяна Цайтлер. Лауреат II степени – Дарья Скресанова. Лауреаты III степени – Антонина Вильховецкая и Валерия Фисун.
В возрастной группе 12-14 лет, лауреат I степени – Софья Власова. Лауреат II степени – Алиса Вильховецкая. Лауреаты III степени – Владимир Григоров и Ксения Иванова.
По итогам конкурсных прослушиваний всем участникам организаторы вручили дипломы и памятные сувениры.

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kuzbassnews.ru
11/04/2024
Культура
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Тяжин
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