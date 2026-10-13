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В Яйском округе Кузбасса Россельхознадзор предписал муниципалитету устранить зарастание

Зарастание земельного участка площадью 131,8 га было выявлено 1 октября 2026 года инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в ходе выездного обследования на землях сельскохозяйственного назначения в границах Яйского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса.

По результатам мероприятия инспектор ведомства зафиксировал зарастание сорной травянистой (костер безостый, пырей ползучий, осот и др.) и древесно-кустарниковой (береза, ивняк высотой не менее 2 м) растительностью.

Таким образом, какая-либо деятельность, связанная с сельскохозяйственным использованием, на земельном участке не осуществляется, что является нарушением обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации.

В этой связи 2 октября 2026 года в адрес собственника участка — администрации округа — ведомство выдало предписание об устранении выявленных нарушений требований земельного законодательства и необходимости провести мелиоративные мероприятия по расчистке земель от сорной и древесной растительности (культуртехническая мелиорация), по вовлечению земельного участка в сельскохозяйственный оборот путем проведения агротехнических мероприятий.

Специалисты Россельхознадзора напоминают, что собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны осуществлять производство сельскохозяйственной продукции способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также исключающими или ограничивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности на окружающую среду; обеспечивать проведение мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с планом проведения таких мероприятий, составленным в соответствии с частью четвертой статьи 15 настоящего Федерального закона; соблюдать нормы и правила в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

Общество
kuzbassnews.ru
13/10/2026
Общество
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