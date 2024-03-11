Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В «Южном Кузбассе» прошли пожарно-тактические учения

Угольная компания «Южный Кузбасс» совместно с пожарно-спасательным гарнизоном провела тренировочные учения на территории обогатительной фабрики «Сибирь».

«Южный Кузбасс» и междуреченский пожарно-спасательный гарнизон отработали взаимодействие в случае инцидента на территории ЦОФ «Сибирь». В тренировке участвовали более 50 человек: работники обогатительной фабрики, медики и пожарные.

По легенде работница ЦОФ «Сибирь» заметила задымление на угольной галерее и сообщила об этом диспетчеру. В действие незамедлительно был приведен утвержденный план ликвидации аварий: оповещены руководители, ответственные лица, службы экстренного реагирования. Расчистили путь для беспрепятственного проезда автомобилей экстренных служб к «пострадавшей» площадке, вывели рабочий персонал.

После прибытия всех подразделений первоочередные усилия были направлены на обнаружение и эвакуацию двух работников, по легенде не успевших выбраться из опасной зоны самостоятельно. После успешной эвакуации людей и оказания им первой помощи пожарные задействовали средства пожаротушения и спецтехнику. Возгорание «потушили» в течение часа.

«Учения и инструктажи помогают не только отработать взаимодействие с экстренными службами при возникновении чрезвычайного происшествия, но и не допустить его. Тренировка показала, что ЦОФ «Сибирь» готова оперативно реагировать на подобные инциденты», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

Экономика
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
11/03/2024
Экономика
Междуреченск
Мыски
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus