В «Южном Кузбассе» прошли пожарно-тактические учения

Угольная компания «Южный Кузбасс» совместно с пожарно-спасательным гарнизоном провела тренировочные учения на территории обогатительной фабрики «Сибирь».

«Южный Кузбасс» и междуреченский пожарно-спасательный гарнизон отработали взаимодействие в случае инцидента на территории ЦОФ «Сибирь». В тренировке участвовали более 50 человек: работники обогатительной фабрики, медики и пожарные.

По легенде работница ЦОФ «Сибирь» заметила задымление на угольной галерее и сообщила об этом диспетчеру. В действие незамедлительно был приведен утвержденный план ликвидации аварий: оповещены руководители, ответственные лица, службы экстренного реагирования. Расчистили путь для беспрепятственного проезда автомобилей экстренных служб к «пострадавшей» площадке, вывели рабочий персонал.

После прибытия всех подразделений первоочередные усилия были направлены на обнаружение и эвакуацию двух работников, по легенде не успевших выбраться из опасной зоны самостоятельно. После успешной эвакуации людей и оказания им первой помощи пожарные задействовали средства пожаротушения и спецтехнику. Возгорание «потушили» в течение часа.

«Учения и инструктажи помогают не только отработать взаимодействие с экстренными службами при возникновении чрезвычайного происшествия, но и не допустить его. Тренировка показала, что ЦОФ «Сибирь» готова оперативно реагировать на подобные инциденты», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»