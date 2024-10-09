В «Южном Кузбассе» прошёл молодёжный форум «Мечела»

Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») приняла на своей площадке первый общекорпоративный молодежный форум. В мероприятии приняли участие порядка 100 молодых специалистов 19-ти предприятий.

Первый молодежный форум Группы «Мечел» состоялся на площадке «Южного Кузбасса». Основная цель мероприятия – объединить молодых специалистов Группы «Мечел», создать импульс к их дальнейшему развитию, научить проектному мышлению, дать им инструменты, которые позволят использовать свой потенциал, развивать и продвигать перспективные идеи для решения производственных задач.

В течение четырех дней молодые работники Группы «Мечел», предприятий партнеров и студенты общались, учились и готовили проектные работы. В форуме приняли участие работники ПАО «Южный Кузбасс», АО ХК «Якутуголь», ПАО «Коршуновский ГОК», ПАО «ЧМК», ООО «БЗФ», АО «Москокс», ООО «Мечел-Кокс», ООО «Мечел-Транс», ПАО «Ижсталь», ПАО «Уралкуз», ООО «Мечел-Энерго», ПАО «Кузбассэнергосбыт», АО «Взрывпром Юга Кузбасса», АО «Торговый порт «Посьет», АО «БМК», ООО «Гурьевск-Сталь», АО «Электросеть», АО «Нытва», АО «Порт Ванино» и студенты Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева.

Первый день был экскурсионный: молодые специалисты спустились в шахту, посетили обогатительную фабрику, побывали в забое угольного разреза. Вечером состоялось торжественное открытие форума и командообразующее мероприятие, позволившие молодежи познакомиться и сплотиться для дальнейшей работы.

Следующие три дня посвятили обучению. Обучающий курс включал такие блоки как проектная деятельность, стадии проектирования, коммуникации в проектной команде, управление изменениями, управление рисками, бюджетирование, эффективность проекта. Особенное внимание было уделено навыкам публичных выступлений и презентации проекта. После учебного времени участники готовили командные проекты и общались в неформальной обстановке.

В рамках форума состоялся инженерный кейс-чемпионат – участники применили полученные знания на практике – подготовили и презентовали проектные решения по теме «Совершенствование производственных процессов компании». Жюри оценивало актуальность проекта, технологичность, экономическую эффективность и качество презентации.

Вечером заключительного, четвертого дня, организаторы объявили номинантов и победителей кейс-чемпионата, а также поблагодарили гостей за активность и позитив. Все участники получили памятные подарки и дипломы. Торжество закончилось обменом впечатлениями, эмоциями и благодарностями участников за организованное мероприятие.

«Инициативная молодежь «Мечела» – это залог стабильного и успешного развития в будущем. Предприятия Группы тесно переплетены производственными связями, именно поэтому мы организовали форум, как площадку для общения и сплочения перспективных молодых специалистов, представляющих все направления бизнеса компании. Главной задачей для нас было научить ребят проектной работе в командах, дать им знания и навыки для воплощения их идей, научить мыслить масштабно и видеть пути реализации любых предложений. В их успехе заинтересованы и они сами, и компания», – отметила заместитель генерального директора по персоналу Екатерина Силаева.

«Молодежная политика в Группе «Мечел» сегодня активно развивается: реализуется много обучающих программ, проходят корпоративные конкурсы профмастерства и спортивные турниры. Мы возлагаем большие надежды на нашу молодежь, хотим видеть их активность и воплощать их идеи в жизнь. Молодежный форум в перспективе рассматривается как ежегодное мероприятие «Мечела», – говорит начальник отдела обучения и развития персонал ПАО «Мечел» Анастасия Сотникова.

«В «Южном Кузбассе» сложилась многолетняя практика участия молодых специалистов в инженерных чемпионатах CASE-IN и «Энергия угля». «Южане» неоднократно становились победителями и призерами в соревнованиях регионального, общероссийского и международного уровнях. У нас крепкий и активный Совет молодежи. Нашим специалистам есть, чем поделиться с коллегами других предприятий «Мечела», – сказал управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»