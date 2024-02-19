Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу напоминает владельцам животных, что согласно статье 18 Федерального закона от 14 мая 1993 г. №4979-1 «О ветеринарии» ответственность за здоровье, содержание и использование животных несут их владельцы. Владельцы обязаны предоставить специалистам ветеринарной службы доступ к животным для проведения диагностических противоэпизоотических мероприятий, утвержденных планом субъектовой ветеринарной службы.

Обращаем Ваше внимание, что при непредоставлении доступа к животным владелец несет административную ответственность и подвергает риску заражения болезнями общими для человека и животных такими как бруцеллез, туберкулез, сибирская язва, ящур и др., не только себя, но и население при реализации небезопасной продукции (молоко, молочная продукция).