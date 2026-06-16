Влияние гаджетов на детскую психику и здоровье

Смартфон для современного ребенка давно превратился в необходимое средство, которое позволяет онлайн общаться, играть, слушать музыку, смотреть мультфильмы. Безусловно, у современной техники много плюсов: быть на связи с близкими или оперативно найти информацию в интернете. Смартфон и планшет развлечет непоседу в долгой дороге или в очереди к врачу. Благодаря множеству обучающих приложений дошкольник с удовольствием выучит буквы, цифры, цвета и даже познакомится с иностранными языками. Получение навыков работы с компьютером или обработки фотографий у детей постарше может стать предпосылкой для освоения будущей профессии. Гаджеты могут стать для детей помощниками в раскрытии талантов.

Но есть и существенные минусы. Широкое использование гаджетов детьми имеет ряд негативных последствий, рассказала Лилия Егорова, врач Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики И «страшилки» про снижение зрения или проблемы с осанкой здесь далеко не на первом месте. Ребенок настолько привыкает к гаджету, что утрачивает интерес к другим занятиям и общению с окружающими, агрессивно реагирует на попытки родителей прервать игру, а в остальное время становится тревожным и рассеянным.

Если ребенок чрезмерно много времени проводит с «электронной игрушкой», то в первую очередь страдают нервно-психические процессы:

утрачивается способность фантазировать и образно мыслить

снижается концентрация внимания

возникают проблемы со сном

нарушаются умственные способности

не формируются должным образом навыки коммуникации

повышается уровень тревоги и стресса вплоть до депрессии.

Использование планшета, смартфона или компьютера не причинит вреда ребенку, если оно разумно организовано. Сколько можно смотреть телевизор или играть в игры на смартфоне, чтобы это было безопасно? Детские психологи рекомендуют следующие нормы:

детям до 3 лет пользоваться гаджетами вообще не нужно;

с 3 до 7 лет – до 40-60 минут в день, лучше небольшими отрезками по 15-20 минут;

с 7 до 10 лет – не более 2 часов;

после 10 лет – до 3-4 часов в день.

Родители должны контролировать, какое количество времени в день ребенок проводит за компьютером, со смартфоном или с планшетом.

Фото предоставлено КЦОЗиМП