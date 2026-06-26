Водитель пытался убедить суд, что видеорегистратор сотрудников ГИБДД является автоматическим техсредством

По мнению водителя из Мариинска, лишённого права управления транспортными средствами за выезд на «встречку» в зоне действия знака «Обгон запрещён», фиксация факта нарушения ПДД видеорегистратором автомобиля сотрудников ГИБДД запрещает назначать ему наказание в виде лишения прав.

В марте 2026 года вечером на одной из улиц Мариинска водитель автомобиля HYUNDAI SONATA нарушил требования пункта 1.3 Правил дорожного движения, выехав при обгоне другого автомобиля на полосу встречного движения в зоне действия знака «Обгон запрещён». Опасный манёвр был замечен сотрудниками ГИБДД, находящимися в патрульном автомобиле, которые зафиксировали факт правонарушения на видеорегистратор патрульного автомобиля и на видеорегистратор сотрудника ДПС.

Позже выяснилось, что менее чем год назад нарушитель уже привлекался к ответственности в виде штрафа за аналогичное правонарушение.

За повторный выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения (ч.5 ст.12.15 КоАП РФ), мировой судья назначил автолюбителю наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

Не согласившись с постановлением мирового судьи, водитель обжаловал его в Мариинский городской суд Кемеровской области. В жалобе он указывал, что не оспаривает факт правонарушения. Однако считает, что ему незаконно назначили наказание в виде лишения права управления транспортными средствами. По его мнению, видеорегистратор, установленный в автомобиле сотрудников ГИБДД, является работающим в автоматическом режиме специальным техническим средством. Поэтому ему должны были назначить наказание в виде штрафа, а не лишать его права управления транспортными средствами.

Изучив доводы жалобы и материалы дела об административном правонарушении, Мариинский городской суд Кемеровской области признал постановление мирового судьи законным и обоснованным.

Верховный Суд Российской Федерации ещё в 2019 году разъяснял, что если правонарушение в области дорожного движения было зафиксировано с помощью технических средств, которые не работали в автоматическом режиме, либо с использованием других технических средств (например, телефона, видеокамеры, видеорегистратора), то в данном случае особый порядок привлечения к административной ответственности не применяется.

В результате жалоба правонарушителя была оставлена без удовлетворения, а постановление мирового судьи о назначении нарушителю наказания в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 1 год — без изменения.

Решение Мариинского городского суда Кемеровской области вступило в законную силу со дня провозглашения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд