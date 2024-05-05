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Врач-акушер-гинеколог новокузнецкой больницы рассказала, зачем сдавать анализы на половые инфекции перед планированием беременности

Инфекции и вирусы, которые передаются половым путем, снижают репродуктивную функцию и мужского, и женского организма. Особую опасность они представляют для представительниц слабого пола.

«Почти все ЗППП негативно сказываются на развитии плода. Хламидиоз поражает внутренние органы, нарушает процесс формирования костной ткани. Гонорея во время беременности приводит к выкидышу в 30% случаев, нарушает формирование зрения у плода, - говорит Юлия Игнатьева, заведующая женской консультацией № 1, врач-акушер-гинеколог Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова. - Трихомониаз не влияет на плод, но в разы увеличивает риск воспаления плодной оболочки, что может способствовать выкидышу. Уреаплазмоз тоже не влияет на плод, но дети от инфицированных матерей становятся носителями бактерий: в будущем у них могут появиться проблемы с репродуктивной функцией».

Заведующая консультацией №1 призывает будущих мам и пап пройти перед зачатием тщательное обследование. Для этого врачами разработан специальный комплекс анализов. Начинать подготовку к беременности рекомендуется за три месяца.

Пресс-служба НГКБ № 1 (фото).

Здоровье
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
05/05/2024
Здоровье
Новокузнецк
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