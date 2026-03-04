Врач призвала ответственно относится к планированию беременности

Важно, чтобы к тому времени, как женщина решила беременеть и рожать ребенка, ее репродуктивное здоровье было в порядке. И начинать заботиться о нем надо намного раньше. Репродуктивное здоровье зависит как от внутренних факторов (наследственность, хронические заболевания, возраст) так и от внешних (образ жизни, питание, вредные привычки). Что нужно делать, чтобы забеременеть и родить здорового ребенка, рассказала Лилия Егорова, врач Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Правильно питаться

Многие молодые женщины практикуют диеты с целью добиться худощавой фигуры. Часто это происходит в ущерб здоровью. Слишком низкий вес – одна из причин гормональных нарушений в организме, заканчивающихся сбоями менструального цикла и бесплодием. Избыточный вес также вреден и может привести к развитию поликистоза яичников.

Не переохлаждаться

Регулярное переохлаждение из-за неправильного выбора одежды, которое чаще всего происходит еще в подростковом возрасте, может стать причиной хронического воспаления женских половых органов. Часто девушки не обращают на это внимания, и не лечат воспаления, тем самым переводя их в категорию хронических.

Остерегаться половых инфекций

Даже один случай инфицирования может вызвать в женском организме женщины много проблем. Из-за вызванного им воспаления закрываются маточные трубы, появляются спайки, нарушается менструальный цикл, что может привести к бесплодию.

Планировать беременность

Нередко результатом легкомысленного поведения становится незапланированная беременность, которая заканчивается абортом. Прерывание беременности – одна из серьезнейших причин развития бесплодия у женщин. Аборт – это сильная травма. После него обостряются все воспалительные процессы, и нарушается гормональная регуляция в организме

Отказаться от вредных привычек

Доказано, что влияние курения на репродуктивное здоровье всегда негативно: не только при использовании классических сигарет, но и при употреблении их электронных аналогов, вейпов и кальянов. Никотин вызывает сильную зависимость, вредит иммунитету, может провоцировать или усиливать рост уже существующих новообразований. Никотин пагубно влияет и на будущего ребенка, что может привести к задержке развития плода. Еще более опасен для женского репродуктивного здоровья алкокголь. Регулярный прием спиртного повреждает генетическую информацию в яйцеклетках и приводит к их нежизнеспособности. Кроме того, алкоголь становится причиной перерождения тканей яичников и внутреннего слоя стенки матки – эндометрия.

Помнить, что «часики тикают»

Возраст женщины с 20 до 35 лет – наилучший для рождения ребенка. Фактором развития женского бесплодия может быть позднее планирование беременности ближе к 40 годам. По подсчетам ученых, к этому возрасту шансы забеременеть снижаются почти в два раза. Даже среди 35-летних женщин треть тратит более года на попытки забеременеть, и, к сожалению, не всегда успешно.

Контролировать состояние своего здоровья

Забота о здоровье будущего ребенка начинается задолго до его появления на свет. С 2024 года для женщин и мужчин в возрасте 18-49 лет во время прохожденияпрофилактического осмотра или диспансеризации предусмотрены бесплатные исследования, направленные на оценку репродуктивного здоровья. С помощью этих исследований можно диагностировать проблемы, связанные с репродуктивной сферой и вовремя начать лечение.

Фото предоставлено КЦОЗиМП