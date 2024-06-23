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Врач терапевт из Новокузнецка рассказала о пользе физической активности

 Врач-терапевт Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова Влада Чернышова рассказала, как физическая активность влияет на здоровье в рамках Недели информирования о важности физической активности.

И лето - самый подходящий сезон для перехода на здоровый образ жизни и приобщение к спортивным занятиям.

«Лето хорошо тем, что можно выбрать множество вариантов физической активности для поддержания формы. Кто-то копает грядки и занимается физическим трудом, сочетая полезное с приятным. Кто-то едет на море купаться. Любая физическая активность положительно влияет на все сферы жизни человека, включая здоровье. Тренировки способствуют улучшенному кровообращению, в том числе в самых мелких капиллярах. Кислород поступает к самым отдаленным участкам тела, где возникает застой у людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Плавание положительно влияет на кожу, сердце, сосуды, а также укрепляет психику, нервную систему. Подходит и для пожилых людей, и для детей», – отметила Влада Алексеевна.

Она подчеркнула, что любому человеку, который решил приобщиться к спортивным занятиям просто «для себя», надо сначала обязательно посетить врача в поликлинике, чтобы оценить свое здоровье.

Для этого во всех поликлиниках Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова можно пройти диспансеризацию.

Пресс-служба НГКБ № 1 (фото).

Здоровье
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
23/06/2024
Здоровье
Новокузнецк
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