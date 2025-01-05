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Юные кузбассовцы поздравили сотрудников и военнослужащих Росгвардии с Новым годом!

В Кемерове ученики школы-интерната имени Фельде поздравили своих наставников, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, с наступающим Новым годом.

Юнгвардейцы записали для сотрудников и военнослужащих Росгвардии, находящихся в командировке, видеообращение с теплыми словами поддержки и поздравлениями.

«Пусть даже на поле боя будет место чуду! Пускай в эти особенные дни твое сердце будет согрето верой в лучшее», – поделились ученики кемеровской школы.

Кроме этого, школьники написали письма с искренними пожеланиями, которые бойцы смогут перечитывать в трудные моменты, зная, что их ждут дома!

 

 

Фото: Росгвардия

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
05/01/2025
Общество
Кемерово
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