Юные кузбассовцы поздравили сотрудников и военнослужащих Росгвардии с Новым годом!

В Кемерове ученики школы-интерната имени Фельде поздравили своих наставников, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, с наступающим Новым годом.

Юнгвардейцы записали для сотрудников и военнослужащих Росгвардии, находящихся в командировке, видеообращение с теплыми словами поддержки и поздравлениями.

«Пусть даже на поле боя будет место чуду! Пускай в эти особенные дни твое сердце будет согрето верой в лучшее», – поделились ученики кемеровской школы.

Кроме этого, школьники написали письма с искренними пожеланиями, которые бойцы смогут перечитывать в трудные моменты, зная, что их ждут дома!

Фото: Росгвардия