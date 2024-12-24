«Южный Кузбасс» отметил юбилеи

Угольная компания «Южный Кузбасс» отметила 70-летие разреза «Красногорский» и 50-летие центральной обогатительной фабрики «Сибирь». Лучшие работники удостоены городских, корпоративных, профсоюзных и ведомственных наград.

Участок открытой добычи, которому суждено было стать разрезом «Красногорский», открылся в Междуреченске в 1954-м году. Это было одно из первых предприятий такого профиля в Кузбассе.

В 1981 году коллектив разреза наградили Орденом «Трудового Красного Знамени» за выдающиеся производственные достижения.

За 70 лет работы угольщики добыли почти 292 миллиона тонн ценного топлива и переместили свыше 1 миллиарда кубических метров горной массы.

Торжественное мероприятие прошло в актовом зале разреза «Красногорский». В адрес коллектива звучали слова благодарности, музыкальные подарки радовали юбиляров, а лучшие открытчики получили награды.

Орденом «За доблестный шахтерский труд» награжден Олег Чусиков, механик участка ремонта и технического обслуживания оборудования. Медалями «За веру и добро» удостоены Ольга Виденина, дробильщик участка отгрузки угля №2, и Василий Алексенко, помощник машиниста экскаватора участка горных работ №5. Медалями «За служение Кузбассу» награждены Владимир Ярков, машинист экскаватора участка отгрузки угля, и Владислав Байков, слесарь-ремонтник участка отгрузки угля №2. Серебряного нагрудного знака «Шахтерская доблесть» удостоен Антон Федоров, старший мастер участка отгрузки угля.

Центральная обогатительная фабрика «Сибирь» введена в эксплуатацию в 1974 году. За пятьдесят лет работы обогатители переработали почти 295 миллионов тонн рядового угля и отгрузили потребителю более 228 миллионов тонн угольного концентрата. Столь внушительных результатов удалось достичь благодаря профессионалам своего дела, которых чествовали в городском дворце культуры города Мыски.

Медалями «За служение Кузбассу» награждены Татьяна Тур, оператор пульта управления участка углеприема и погрузки, и Николай Калинин, слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования участка энергооборудования. Медалями «За веру и добро» удостоены Любовь Сверкунова, оператор пульта управления участка углеприема и погрузки, и Лариса Кожич, оператор пульта управления участка обогащения. Серебряным нагрудным знаком «Шахтерская доблесть» награжден Иван Бычков, электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования участка ремонта энергооборудования.

«Предприятия «Южного Кузбасса» хранят славные страницы истории. Ни одно поколение тружеников сменилось за годы работы разреза и фабрики. Для некоторых сотрудников разрез «Красногорский» и ЦОФ «Сибирь» стали семейным делом. В коллективах трудятся заслуженные шахтёры России и заслуженные шахтёры Кузбасса, полные кавалеры знака «Шахтерская слава». И все они уверены в своем будущем, поскольку работают на предприятии, в которое вложены труд и таланты нескольких поколений угольщиков», - сказал генеральный директор «УК Мечел-Майнинг» Сергей Немыкин.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»