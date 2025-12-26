«Южный Кузбасс» отметил юбилей разреза «Сибиргинский»

Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») отметила 55-летие разреза «Сибиргинский». Лучшие работники удостоены городских, областных, корпоративных, профсоюзных и ведомственных наград.

Разрез «Сибиргинский» был введен в эксплуатацию 1 января 1971 года. Первым руководителем – в период строительства и в годы становления предприятия – был Георгий Александрович Александров. В общей сложности более 160 миллионов тонн добытого сырья и свыше миллиарда кубометров перемещенной горной массы – таков вклад горняков разреза «Сибиргинский» в копилку достижений угольщиков Мысков и «Южного Кузбасса» за 55 лет.

Торжественное мероприятие в честь юбилея прошло в актовом зале разреза «Красногорский». В адрес коллектива открытчиков звучали слова благодарности, музыкальные подарки радовали юбиляров, а лучшие работники разреза «Сибиргинский» получили награды.

Орденом «За доблестный шахтерский труд» награжден главный инженер разреза «Сибиргинский» Олег Чапушев. Медали «За служение Кузбассу» удостоен начальник участка горных работ Олег Серафимовский. Серебряные нагрудные знаки «Шахтерская доблесть» вручили электромеханику участка отгрузки угля Александру Витухину и начальнику смены Евгению Колягину.

«Не одно поколение тружеников сменилось за годы работы разреза – для некоторых сотрудников «Сибиргинский» стал семейным делом. В коллективах трудятся заслуженные шахтёры, а также полные кавалеры знака «Шахтерская слава». Убежден, со временем почетных работников станет еще больше. Сегодня разрез «Сибиргинский» – перспективное предприятие угольной компании «Южный Кузбасс» с запасами свыше 170 млн тонн угля», – сказал генеральный директор ПАО «Южный Кузбасс» Алексей Тихонский.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»