«Южный Кузбасс» подвел итоги конкурса детского рисунка

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») наградила участников конкурса детского рисунка «К новым победам в труде и спорте!», посвященного Дню шахтёра. В творческом мероприятии приняли участие больше ста юных художников возрастом до 14 лет – дети работников компании.

Конкурс рисунков прошел в рамках летней корпоративной спартакиады «Южного Кузбасса». Спортивный праздник состоялся в Междуреченске на городском стадионе «Томусинец».

На суд жюри поступило больше ста работ. Вооружившись красками и карандашами, ребята нарисовали мам и пап, выбравших делом жизни добычу, переработку и транспортировку чёрного золота, экскаваторы и самосвалы с углём, буровые станки на разрезах, шахтёров в темных выработках с киркой и лопатой. Кроме того, юные художники изобразили своих родных на спортивных площадках в роли бегунов, пловцов, футболистов, силачей, боксёров, лыжников, хоккеистов.

Рисунки разместили на территории футбольного поля стадиона, где была организована детская развлекательная площадка. Ребята прыгали на батутах, катались с горок, бросали мячи в цель и участвовали в веселой эстафете. А аквагрим и блеск-тату вызвали настоящий ажиотаж – каждый хотел ярко себя раскрасить.

Все ребята получили приятные подарки – наборы для творчества, а члены жюри подвели итоги и вручили главные призы – сертификаты на приобретение книг и канцелярских принадлежностей. В номинации «К новым победам в труде» приз достался Виктории Милициной, а в номинации «К новым победам в спорте» – Артемию Нехорошеву.

«В «Южном Кузбассе» ведется масштабная работа с подрастающим поколением: студенты техникумов и вузов приходят на экскурсии, школьники вовлечены в профориентационные проекты для старшеклассников, на базе оздоровительных лагерей проводятся профориентационные квесты. Цель – привлечение кадров в горнодобывающую отрасль. Особой популярностью пользуются экскурсии «К папе, маме на работу». Эти мероприятия направлены на то, чтобы объединить семьи общим делом и познакомить ребят с компанией, в которой трудятся их родители», – сказал управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»