«Южный Кузбасс» получил экологические награды

Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») получила две награды по итогам ежегодной Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности».

Торжественное награждение участников акции состоялось в Междуреченском доме культуры. Предварявший церемонию награждения видеоролик рассказал о завершившихся городских, региональных и федеральных экопроектах: «Вода России», «Зелёная весна», «Зелёная Россия», «Чистые игры», «Сад памяти», «Соберём. Сдадим. Переработаем!», «Посади лес», «Батарейки, сдавайтесь!». Самые активные и результативные участники акций получили награды.

Компания «Южный Кузбасс» удостоена грамоты за активное участие во Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности». Предприятие на постоянной основе реализует экологическую программу по нескольким направлениям: охрана водного и воздушного бассейнов, мониторинг состояния окружающей среды, организация управления всеми видами отходов, экологическое воспитание и просвещение.

Компания проводит водоохранные мероприятия в зонах восьми водных артерий, общая мощность очистных сооружений «Южного Кузбасса» составляет 116,7 млн кубометров в год. В 2023 для восстановления биоразнообразия в водоемы выпущено 1,5 тысячи мальков нельмы. За последние 5 лет компания выпустила более 300 тысяч молоди рыб ценных пород.

«Южный Кузбасс» проводит регулярную работу по повышению эффективности работы пылегазоочистного оборудования и снижению выбросов. На угольном складе разреза «Красногорский» работает мобильная система пылеподавления. Работы на промышленных объектах ведутся с учетом всех необходимых требований экологического законодательства. Мониторинг состояния окружающей среды выполняет участок анализа экологической безопасности.

Кроме того, специалисты «Южного Кузбасса» проводят научно-исследовательские работы по вовлечению отходов производства в технологический цикл и активно поддерживают экологические акции и проекты.

В числе активистов экологического движения благодарностью и премией городской администрации отмечен ведущий специалист по экологической безопасности ПАО «Южный Кузбасс» Елена Зорина.

«В компании ежегодно реализуется план природоохранных мероприятий, активно работаем над повышением их эффективности. Сотрудники «Южного Кузбасса» с энтузиазмом участвуют в экологических акциях: высаживают деревья, выходят на субботники, убирают берега рек. «Южный Кузбасс» не раз отмечен экологическими наградами разного уровня, что подтверждает ответственное отношение компании к окружающей среде», – сказал начальник отдела по экологической безопасности ПАО «Южный Кузбасс» Дмитрий Шатилов.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»