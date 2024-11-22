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«Южный Кузбасс» принял участие в «Дне карьеры»

Специалисты угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в группу «Мечел») приняли участие в профориентационном мероприятии «День карьеры».

Встречи специалистов «Южного Кузбасса» со студентами Томь-Усинского энерготранспортного техникума проходят 4 раза в год. На мероприятиях сотрудники компании рассказывают студентам выпускных курсов о предприятии, его истории и производственных достижениях, планах и потребностях в кадрах.

В этот раз на встречу пришли студенты 3 и 4 курсов, обучающиеся по специальностям «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по видам)» и «Электрические станции, сети и системы». Ребята узнали о возможностях трудоустройства, о социальных программах «Южного Кузбасса», корпоративном спорте, общественной и творческой деятельности компании. Впечатления дополнили видеофильм о «Южном Кузбассе» и листовки с полезной информацией об угольном предприятии. Студентов интересовало трудоустройство в родном городе и оплачиваемые практики. «Южный Кузбасс» готов предоставить выпускникам такие возможности. Ежегодно угольщики дают десяткам студентов пройти производственную практику на своих предприятиях, прочувствовать профессию и понять, правильный ли выбор они сделали.

«Каждый год в ряды работников «Южного Кузбасса» вступают десятки молодых сотрудников – выпускников вузов и техникумов. Это позволяет сформировать устойчивый кадровый резерв наших предприятий», – сказал управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

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kuzbassnews.ru
22/11/2024
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